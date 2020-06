Prosegue l’azione di prevenzione sulle misure anticovid promossa dall’ingegner Pingue - capo ispettorato Sud Italia con un webinair mercoledì 17 giugno alle 13.30 sulla ripresa in sicurezza dopo il coronavirus.



L’obiettivo è assistere le piccole e medie imprese nell’attuazione assistita delle misure anticovid con la condivisione di tutti gli attori delle forze sociali ed economiche.



L’ispettorato ha costituito un gruppo di lavoro interregionale che agisce su ciascuna regione per fornire indicazioni operative per ciascun settore di attività, in modo da consentire alle imprese di dipanare dubbi interpretativi sulla concreta attuazione de protocolli e delle disposizioni che mirano al contrasto della diffusione del virus ed alla tutela dei lavoratori sul posto di lavoro.



Al webinar di mercoledì seguiranno approfondimenti dedicati a specifici settori di attività in vista della delicata fase di ripresa che non può che avvenire in piena sicurezza.



L’ispettorato si pone, in condivisione con le forze sociali, quale cerniera di raccordo per la promozione, la prevenzione e l’informazione che devono guidare questa terza fase della pandemia per una risposta operativa concreta e rispettosa del bilanciamento delle esigenze di tutela della salute e dell’economia.



La piattaforma utilizzata per le videoconferenze sarà MICROSOFT TEAMS Per partecipare occorrerà registrarsi al link: https://forms.gle/YodjDibiXuBRJgpD6 Successivamente alla registrazione sarà inviato il link per il collegamento alla videoconferenza.



Programma

Saluti Ciro Fiola Presidente unioncamere campania

Intervento programmatico

Renato Pingue Direttore ispettorato interregionale del lavoro (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise) Napoli Intervengono le forze economiche e sociali della Regione Campania Cgil, Cisl, Uil Confindustria, Confapi, Assimprese Italia, Conapi, ANCE Coldiretti, Confagricoltura, Cia Casartigiani, Confartigianato, Cna Confcommercio, Confesercenti, Aicast © RIPRODUZIONE RISERVATA