«Scuola negata per anni e oggi mio figlio Antonio è analfabeta»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 09:40

Antonio ha appena compiuto 10 anni, è un bimbo disabile, frequenta l'istituto comprensivo «Novaro Cavour», in via Nicolardi, ma ancora non sa leggere e scrivere benché sia in quarta elementare. All'età di tre mesi il piccolo, con la madre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha provocato - per effetto del contraccolpo traumatico - tre lesioni al tessuto cerebrale. Da quel giorno il suo cervello non lavora più come dovrebbe e nell'area interessata alcune funzioni sono rimaste parzialmente compromesse. «Un ritardo mentale che però non gli impedisce di capire e di parlare - spiega mamma Giovanna, una ragazza madre completamente dedicata al recupero del figlio - purtroppo non ha mai potuto frequentare la scuola come avrebbe dovuto e, dunque, mai riuscirà a stare al passo con gli altri».Il problema è sempre lo stesso e, con Antonio, riguarda decine e decine di studenti disabili costretti a rinunciare al diritto all'istruzione perché mancano gli insegnanti di sostegno. Antonio va a scuola solo due ore al giorno, dalle 9 alle 11, poi la mamma deve andare a prenderlo e portarlo via perché, senza sostegno, in classe non ci può stare. «È un peccato - prosegue Giovanna - mio figlio ha una gran voglia di imparare e sarebbe ben felice di seguire le lezioni fino alla fine come tutti i suoi compagni. E invece in quarta elementare ancora non legge e non scrive».