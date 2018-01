CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 10:32

I fiumi di droga nelle mani delle nuove donne di camorra. All'alba di ieri scatta un'operazione in grande stile nel centro storico di Napoli: l'elicottero dei carabinieri decolla sorvolando i tetti dei Quartieri spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia. È l'inizio di un blitz che porterà all'arresto di 19 persone, tutti presunti appartenenti al gruppo criminale dei Farelli, riconducibile ai clan Elia e Mariano. Cinque custodie in carcere, 11 arresti domiciliari, un obbligo di firma e due divieti di dimora a Napoli e provincia. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico, usura, favoreggiamento di latitanza e ricettazione.Lady camorra. Lei è Angela Farelli, soprannominata Brioche, madre di quel Francesco Valentinelli, già finito in manette il 30 novembre 2017 perché accusato dell'omicidio di Gennaro Verrano, commesso il 17 novembre 2017 tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Sarebbe stata lei, stando a quanto raccolto dalla Dda di Napoli grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia Napoli centro, a gestire il traffico di cocaina nel centro cittadino. «Senza esitare - scrive il gip - a servirsi per i trasporti di stupefacenti della fidanzatina minorenne (16 anni) del figlio, consegnandole partite di droga» che sarebbero state consegnate addirittura in piazza del Plebiscito, più precisamente in piazza Trieste e Trento, sotto le finestre della Prefettura. Un'altra donna finita nel mirino è Rosa Balsamo: la cassiera che custodiva il libro mastro sul quale venivano annotate le «entrate» e le «uscite» relative al traffico di droga.Le consegne. Oltre che in piazza Trieste e Trento, le partite di cocaina - imbustate e stipate in alcuni borsoni - sarebbero state consegnate anche in un'altra zona del centro storico di Napoli: in piazza del gesù, una delle zone più presidiate da forze dell'ordine e - ultimamente - anche dai militari dell'Esercito. Una volta a destinazione, gli stupefacenti venivano occultati in alcuni contatori dell'Enel interni ed esterni ad alcuni condomìni, come accadde in via Vincenzo Lanza - a Foria - un anno fa (la droga venne poi scoperta dalle forze dell'ordine).