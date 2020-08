Latitante arrestato a piazza Garibaldi: bloccato dopo una colluttazione con gli agenti

Su segnalazione di un collega libero dal servizio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in corso Garibaldi per un uomo che stava camminando con fare sospetto in direzione del Borgo Sant’Antonio.

I poliziotti lo hanno rintracciato in vico Santa Maria della Fede dove l'uomo ha tentato la fuga per poi essere bloccato dopo un inseguimento e una colluttazione con gli agenti.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo, Vincenzo Falanga, 37enne napoletano sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Regione Campania, era destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Napoli poiché il 20 agosto scorso era stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente commesso nel territorio di Napoli.

