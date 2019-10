LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoratori Auchan , in procinto di passare al gruppo Conad , manifestano da stamani anche all'esterno della sede di Mugnano Protestano perché lamentano la "mancanza di garanzie sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro". Decine di lavoratori e sindacalisti manifestano al grido "Il lavoro oltre le cose". Il gruppo Conad ha siglato un accordo con Auchan per l’acquisizione della quasi totalità delle sue attività in Italia. L’operazione riguarda una parte importante dei circa 1.600 punti vendita di Auchan Retail Italia: ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi Auchan e Simply, disposti sul territorio italiano in modo complementare alla rete Conad.