Legna fuorilegge nelle pizzerie, pioggia di multe in Campania

Giovedì 9 Maggio 2019, 16:46

Ammonta a 30mila euro di multe ad alcuni gestori e sanzioni per circa 200mila euro a produttori e importatori di legna il bilancio delle verifiche compiute dal Nucleo Carabinieri Cites nelle province di Napoli, Benevento e Caserta‎, contro l'importazione di legna frutto di disboscamento illegale, sanzionata da specifici regolamenti europei.‎ Le verifiche, iniziate ad aprile, hanno riguardato 107 pizzerie nella provincia di Napoli, 34 in quella di Caserta‎ e 20 in provincia di Benevento.‎ I militari hanno avviato la campagna di controllo partendo proprio dalle pizzerie, attività dove il legno è maggiormente utilizzato con una serie di verifiche incrociate sulla tracciabilitá