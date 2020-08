LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lido completamente abusivo è stato sequestrato dalla Guardia Costiera di Pozzuoli, diretta dal comandante, sull'arenile a ridosso della sbocco della foce del lago Patria. Le forze dell'ordine hanno liberato un tratto di spiaggia di ben 9.800 metri quadrati che era stato occupato senza avere nessun titolo, come hanno avuto modo di accertare i marinai della capitaneria di porto di Pozzuoli. Sono stati posti sotto sequestro ben cento lettini, cento ombrelloni, delle passerelle in tufo e in legno. Ma anche cabine, alcuni gazebo e addirittura delle docce. Tutto completamente abusivo allestito molto probabilmente nelle ultime settimane in previsione dell'incremento di richieste del mese di agosto. Gli uomini della Guardia Costiera al termine di tutti gli accertamenti hanno trasmesso ben quattro denunce penali alla Procura della Repubblica di Napoli per occupazione abusiva di area demaniale. Nella zona a ridosso dell'arenile di Varcaturo, invece, una motovedetta della Capitaneria nel corso di un controllo ha sorpreso una barca con due persone intenta nella pesca abusiva e di frodo. I marinai dopo aver effettuato i dovuti controlli hanno bloccato, identificato e denunciato i due a bordo del natante. Sequestrate una trentina di nasse e una rete da strascico della lunghezza di circa ottocento metri. Tutto il pescato sia all'interno delle nasse che nella rete da pesca è stato liberato dagli uomini della Guardia Costiera.Nel corso del weekend, inoltre, sono state controllate nel tratto da Pozzuoli a Castel Volturno diverse decine di imbarcazioni. Al termine dei controlli sono state elevate ben venti verbali amministrativi la maggior parte dei quali per la navigazione sotto costa o addirittura la mancanza dell'equipaggiamento di bordo. Due, invece, le moto d'acqua sanzionate nella zona tra Capo Miseno e Miliscola perché scorazzavano a velocità elevata oltre il limite consentito dalla costa. Nella zona dello schiacchetiello, ancora, gli uomini della Capitaneria di porto di Pozzuoli assieme a quelli dell'Ufficio locamare di Baia hanno tratto in salvo due adulti e quattro bambini che si trovavano su un natante che stava imbarcando acqua. Le persone sono state fatte salire sulla motovedetta della Guardia Costiera e portate in salvo al porto di Marina Grande a Bacoli. Per fortuna solo tanto spavento per i due adulti e i quattro bambini che una volta giunti sulla terraferma sono stati rifocillati e tranquillizzati.Un'altra barca, che era alla deriva per l'avaria di un motore, con due persone a bordo, è stata individuata a diverse miglia dalla costa della Spiaggia Romana, tra Torregaveta e Cuma, da una motovedetta, dopo che i diportisti avevano lanciato il segnale di sos. Il natante dopo essere stato individuato è stato condotto fino al porticciolo di Acquamorta a Monte di Procida. Infine, due canoisti sono stati tratti in salvo dopo che, complici anche le correnti, si erano portati all'ingresso del porto di Pozzuoli, sulla rotta dei traghetti che in quel momento stavano transitando, da e per le isole di Ischia e Procida. I due canoisti in evidente difficoltà sono stati raggiunti e traghettati fino al porto di Pozzuoli.