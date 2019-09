Lite di condominio tra due famiglie: otto arresti e tre feriti nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Settembre 2019, 07:30

Schiaffi e insulti, tre persone ferite, uno dei quali è il carabiniere che ha provato a dividere i litiganti. Alla fine sono stati tutti arrestati i protagonisti della rissa che è avvenuta a Terzigno, in via Verdi, la strada che dalla cittadina vesuviana conduce fino a Poggiomarino. Si tratta di otto persone, tutte maggiorenni. Tre sono donne. Il più grande ha 60 anni, il più piccolo poco più di venti. Due famiglie, che abitano vicino e da tempo non andavano d'accordo. Questioni di vicinato, di aree contese e di pertinenze non rispettate.