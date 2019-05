CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 08:03

Lite familiare in ospedale e raid punitivo al pronto soccorso con porte sfasciate e vetri rotti. Sabato sera di ordinaria follia al piano terra del San Leonardo di Castellammare. A scatenare l'inferno tra pazienti e medici sono stati tre uomini intervenuti in una lite tra ex coniugi.IL RACCONTOQuesti i fatti. Sabato pomeriggio il figlio 14enne di una coppia viene ricoverato in ortopedia. Con lui c'è la mamma. I genitori sono separati e quando arriva il padre, un 40enne di Castellammare, comincia un diverbio tra i due. L'uomo aggredisce la donna che poco dopo decide di scendere al pronto soccorso per farsi refertare. Lo stesso fa l'ex marito. Divisi in stanze diverse i genitori del 14enne restano al piano terra per essere medicati, fin quando non arrivano tre uomini. Sono i parenti della donna, che intanto erano stati allertati per quanto accaduto. La lite verbale avviene all'esterno del reparto dove vengono registrati i degenti.