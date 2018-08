Sabato 11 Agosto 2018, 08:41

Giugliano. Lite familiare, finisce in tragedia: un morto, fermata una persona. È quanto successo questa notte intorno alle 4 in vico Gambuzzi, traversa del corso Campano. Un uomo, Salvatore Corsi di 52 anni, secondo quanto appreso, al termine di una furibonda lite, è morto. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Giugliano che stanno accertando quanto è successo e interrogando il presunto assassino, che è il cognato. Non è chiaro se la vittima sia deceduta per un malore o per le ferite riportate nella lite.