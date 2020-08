Lite in spiaggia a Vico Equense: fuggi fuggi dalla spiaggia della Marina

Litigano violentemente: bagnanti fuggono spaventati. È accaduto alle 17 circa, a Marina di Vico. Protagonisti della discussione, i titolari di alcuni stabilimenti in concessione. Prima le urla, poi pugni e sedie che volano. Questo il racconto di chi ha assistito alla scena. «Ci siamo spaventati e siamo subito scappati via, verso la piazzetta» raccontano due 20enni del posto, che stavano sull'arenile con l'intenzione di trascorrere una serena giornata di mare. Come loro, tanti altri bagnanti hanno pensato di allontanarsi, spaventati dalla rissa. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, la scena si trasforma. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sorrento e la polizia municipale di Vico Equense che però hanno trovato gli animi tranquilli. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili della vicenda.



