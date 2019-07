Napoli: locali pronti ma ambulatorio Asl chiuso, parte la raccolta firme

Lunedì 22 Luglio 2019, 15:16

I locali sono pronti con attrezzature e mobilio allestiti ma il centro Asl non apre. Accade nel distretto 24 in via Chiatamone dove i cittadini, stanchi di aspettare, hanno dato il via ad una raccolta firme per sollecitare il funzionamento del consultorio e del centro vaccinale. Dopo quasi un anno di attesa, la pazienza del vasto bacino di utenti che afferiscono agli ambulatori competenti per l’area di San Ferdinando, di via Toledo e dei Quartieri Spagnoli, oggi chiusi, è arrivata al limite.La chiusura dell’ambulatorio che prima si trovava in via Generale Giordano Orsini, risale a dicembre 2018 con le ovvie ripercussioni dovute al dislocamento di servizi nei locali del poliambulatorio su corso Vittorio Emanuele, che risultavano distanti e inadatti per la maggior parte degli abitanti. Se consideriamo che nel centro si eseguivano vaccini, consulti e terapie psicologiche e ancora, attività di diagnosi e prevenzione nel settore delle patologie oncologiche, si può immaginare il disagio registrato dall’utenza che ha rivendicato il diritto ad avere un centro vicino e funzionante. Per questo motivo, nei primi mesi del 2019, l’Asl si impegnò nell’assicurare un trasferimento rapido delle attività ambulatoriali nei locali al civico 33 di via Chiatamone.l lavori di restyling e adattamento degli spazi Asl, sono però definitivamente terminati da 2 mesi e ancora il distretto non è tornato in funzione. «E’ quasi un anno che i cittadini attendono e sebbene non sia una questione di nostra competenza, come municipalità, invochiamo la restituzione di un servizio indispensabile per la salute dell’utenza – ha dichiarato Francesco de Giovanni, presidente del parlamentino della zona Chiaia, Posillipo, San Ferdinando - soprattutto in questi mesi, ci ha rimesso l’ambito della prevenzione dove più facilmente le persone rimandano gli screening, per questo rafforziamo la richiesta degli abitanti, unendoci a loro».La nuova direzione dell’Asl, guidata dal manager Ciro Verdoliva insediatosi a febbraio 2019, annuncia una novità per l’ambulatorio e il centro vaccinale tanto atteso dalla cittadinanza. «L’apertura è prevista per il 5 agosto- ha annunciato Verdoliva- da quel giorno saranno riattivati tutti i servizi nella sede in via Chiatamone».