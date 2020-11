Lockdown a Napoli, controlli nella movida: fioccano multe e denunce

Alla vigilia della zona rossa la serata di ieri a Napoli, dopo una giornata tranquilla, è stata caratterizzata da affollamenti nelle zone della movida e qualche tensione con una rissa sfiorata nell'area pedonale di via Scarlatti, nel quartiere Vomero, dove una 35enne è stata denunciata in stato di libertà dalla polizia municipale perché sputava sui passanti.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 3.771 contagiati e 35 morti: più di... IL LOCKDOWN Campania zona rossa, negozi aperti e chiusi: su la saracinesca... IL LOCKDOWN Campania zona rossa, primo giorno di lockdown: strade deserte a... L'EPIDEMIA Zona rossa, arancione e gialla: a Natale Lombardia e Campania...

Una giornata intensa quella di ieri durante la quale i vigili urbani hanno sanzionato, come fa sapere il comandante, generale Ciro Esposito, 14 persone perché circolavano in città dopo le 22 senza un giustificato motivo mentre altre cinque sono state multate perché dopo le 18 consumavamo bevande alcoliche in strada. I carabinieri, dal canto loro, ieri hanno sanzionato 62 persone a Napoli: 25 perché sorprese in giro dopo le 22, altre 37 senza mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA