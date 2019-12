Spaccio di droga nella Zona 33 di Scampia, arrestato pusher 19enne

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in via Fava, nei pressi delle case popolari della cosiddetta Zona 33, i poliziotti del commissariato Scampia hanno notato un giovane che, dopo aver ricevuto dei denaro da alcuni ragazzi, ha ceduto un piccolo involucro dopo averlo prelevato da un manufatto in pietra nei giardinetti pubblici.

Dopo aver assistito allo scambio, i poliziotti sono intervenuti bloccando il giovane mentre gli altri ragazzi presenti hanno fatto perdere le proprie tracce. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto 28 stecche di hashish del peso di 80 grammi, 25 involucri in plastica contenenti marijuana per un peso di circa 26 grammi e la somma di 70 euro indosso allo spacciatore. Così V. M., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ultimo aggiornamento: 17:49

