Impegnati in un servizio per contrastare lo spaccio di droga ai giovani, i carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato Mario Fascia, 35 anni.



Dopo averlo notato parlare con un 16enne, i militari lo hanno bloccato, hanno accertato che non aveva ceduto nulla al ragazzo ma lo hanno comunque controllato e hanno proceduto a perquisire la sua abitazione, dove il 35enne nascondeva 8,4 grammi di hashish e 30 euro di verosimile provenienza illecita.



È stato quindi arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e anche per evasione in quanto è emerso che fosse sottoposto agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA