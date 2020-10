Napoli: butta la marijuana nel wc, i carabinieri ​la recuperano nel tubo di scarico

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione droga a fini di spaccio Nunzio Savarese, 46enne del quartiere Mercato. Durante una perquisizione domiciliare Savarese è stato trovato in possesso di 8 bustine contenenti 8,6 grammi di marijuana. Poco prima del controllo, il 46enne era riuscito a disfarsi di altra droga lanciandola nel wc. I militari hanno però rintracciato la portante di scarico e recuperato altre 124 dosi della stessa sostanza, per complessivi 156 grammi. In manette, Savarese è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

