Dosi di hashish nascoste nel pouf in camera da letto: arrestato nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato in flagranza per furto di auto un 25enne incensurato di Salerno ma domiciliato nel campo nomadi in Caivano (località Casolla). I militari dell’Arma – in uno dei tanti servizi notturni disposti dal comando provinciale di napoli – hanno notato l’uomo in via Stanzione a bordo di una utilitaria spinta da un’altra auto con all’interno altri due uomini. Alla vista dei carabinieri i due sono fuggiti lasciando a terra il 25enne nell’auto che era stata appena rubata. L’uomo non ha potuto fare altro che arrendersi e i carabinieri lo hanno arrestato. Il 25enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per identificare i 2 complici fuggiti.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Crack, cocaina e hashish: pusher in manette alla Cisternina LA DROGA Spaccio di droga a Brusciano, arrestato 23enne di Casalnuovo I CONTROLLIL Qualiano, preso con telefonini e hashishnascosti nel doppiofondo...

Gli stessi militari hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Dino Cristiano, 51enne del posto. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 440 grammi di hashish suddivisi in ben 266 dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. La droga era nascosta in camera da letto, all’interno di un pouf. In attesa dell’udienza di convalida, il 51enne è stato sottoposto ai domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA