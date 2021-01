Spaccio di droga a Qualiano. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato due pusher trovati in possesso di droga e cellulari utili ad organizzare appuntamenti e consegna di droga a domicilio. In manette Andrea Ciniglio, 34enne di Napoli. Il pusher è stato fermato mentre transitava lungo via Giuseppe di Vittorio proprio a Qualiano, nei pressi delle palazzine popolari.

APPROFONDIMENTI IL CASO Arzano, sorpreso mentre carica l'auto con la refurtiva: 43enne... I CONTROLLI Marano e Melito di Napoli al setaccio:un arresto e 4 denunce dai... IL BLITZ Fiumi di droga, due persone arrestate nel Vesuviano

I carabinieri hanno trovato in auto 71 grammi di “hashish” e 5 telefoni cellulari. I telefonini e la droga erano stati nascosti in un doppiofondo posto al di sotto dei sedili anteriori della macchina. Per accedervi il 34enne aveva ideato un particolare sistema a molla. Ora è ai domiciliari. Sempre a Qualiano è stato arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Antonio Rucco, 22enne già noto alle forze dell’ordine. In questo caso i militari dell’arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare. In casa i carabinieri hanno trovato 10 dosi termosaldate di marijuana e 5 dosi preconfezionate di hashish. Con la droga c’era anche materiale vario di confezionamento.L’arrestato è stato sottoposto ai arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA