Fiumi di droga, due persone arrestate nel Vesuviano

Due persone arrestate per reati legati alla droga e una persona denunciata. Ô il bilancio di un servizio di controllo straordinario effettuato dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata insieme a quelli del reggimento Campania e disposto dal comando provinciale di Napoli tra Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano e Boscoreale. I due arresti sono avvenuti nella città oplontina: nella prima circostanza i militari della sezione Radiomobile hanno catturato un uomo di 29 anni già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è stato sorpreso nella cucina della propria abitazione mentre confezionava alcune dosi di marijuana. All'ingresso dei carabinieri, il ventinovenne ha tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo nel water, riuscendovi solo in parte. Lo stupefacente è stato poi rinvenuto nel tombino fognario dell'abitazione.

I militari hanno anche trovato sul tavolo del soggiorno un bilancino di precisione ancora sporco di stupefacente, materiale vario per il confezionamento, 360 euro in banconote di piccolo taglio e appunti relativi alla contabilità dell'attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale. Arrestato sempre per reati relativi alla detenzione di sostanze stupefacenti anche un uomo di 69 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata. Dovrà scontare tre anni di reclusione ai domiciliari.

A San Giuseppe Vesuviano sempre gli uomini della sezione Radiomobile hanno invece denunciato un uomo di 65 anni già noto alle forze dell'ordine che, detenuto ai domiciliari, aveva lasciato la propria abitazione senza autorizzazione. Nel corso del servizio sono state controllate in tutto 62 persone e 25 veicoli, con sei automobilisti sanzionati per reati al codice della strada. Particolare attenzione continua ad essere rivolta alle attuali norme anti-contagio: dieci i soggetti multati perché sprovvisti di dispositivi di protezione individuali in luoghi pubblici.

