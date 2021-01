Carabinieri arrestano pusher con cocaina e hashish nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Nastri, 27enne di torre annunziata già noto alle forze dell'ordine.



Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 1425 euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione, estesa anche ad un veicolo in uso al 27enne, ha consentito di rinvenire 8 panetti di hashish per complessivi 800 grammi di sostanza stupefacente.



Nastri è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

