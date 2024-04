Napoli, Pietrarsa balneabile: nuovi controlli Arpac tra un mese

Napoli ha appena recuperato alla balneabilità il mare di Pietrarsa, piccolo avamposto di recupero dall'inquinamento rispetto alla devastazione di San Giovanni a Teduccio. Sono stati considerati balneabili i 929 metri della costa riferibile a Pietrarsa, continuano ad essere "permanentemente vietati" perché considerati attualmente "non risanabili", gli altri 1.776 metri del litorale del quartiere orientale di Napoli.



I controlli che hanno restituito la balneabilità a Pietrarsa sono stati effettuati lo scorso 23 aprile, la settimana scorsa, il calendario dei controlli dell'Arpac, l'agenzia regionale di verifiche ambientali, ha già previsto di tornare il quello stesso luogo il prossimo 28 di maggio. Quell'appuntamento, al quale ne seguiranno altri quattro fino all'autunno, come per tutte le coste di Napoli, viene considerato determinante per avere conferma del recupero di quello specchio d'acqua