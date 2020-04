Napoli: dosi di cocaina nelle tasche, spacciatore bloccato al Parco Verde

I carabinieri della Tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente P.R., 46enne del posto. Nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale i carabinieri hanno notato l’uomo – a bordo della sua auto – uscire dal Parco Verde e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, il 46enne nascondeva nelle tasche 8 dosi di cocaina. La perquisizione è stata estesa presso l’abitazione di P.R.: nell’armadio della camera da letto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio © RIPRODUZIONE RISERVATA