Napoli: smerciavano marijuana al Vasto, presi due nigeriani clandestini

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato tra via Bologna e via Palermo una persona che consegnava qualcosa a un giovane in cambio di denaro. I poliziotti li hanno bloccati trovandoli in possesso di 13 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 485 grammi e della somma di 460 euro. M.I., nigeriano di 26 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed il connazionale Ighovo Ese, 25enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; inoltre, i due, irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA