Napoli: hashish e marijuana, arrestate due spacciatrici

I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Materdei una donna a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata trovandola in possesso di 8 stecche di hashish del peso complessivo di circa 15 grammi e della somma di 105 euro.

Carmela Ventura, 51enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti del Commissariato San Paolo e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giacomo Leopardi una donna che, accortasi della loro presenza, ha tentato di lanciare una busta dal balcone della propria abitazione per poi rientrare subito al suo interno.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto 46 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 47 grammi, 56 involucri con circa 61 grammi di hashish, la somma di 330 euro e un bilancino. La donna, una 46enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.





