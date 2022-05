Doppietta al Lotto in Campania, con vincite complessive per 135mila euro: a Pozzuoli, in provincia di Napoli, come riporta Agipronews, si festeggia un colpo da 97.500 euro, a cui si aggiunge una vincita da 37.500 euro nel capoluogo.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 429,8 milioni dall'inizio dell'anno.