Mercoledì 19 Dicembre 2018, 17:23

​Un'automobilista travolge un 25enne, provocandone la morte, ma non si ferma: i carabinieri però lo identificano e lo denunciano per omicidio stradale colposo. L'incidente si è verificato ieri sera, verso la mezzanotte, a Villaricca, lungo via Palermo. Qui un 25enne della Guinea, mentre era già accasciato al centro della carreggiata per un malore le cui cause sono in corso di accertamento, è stato travolto da un'auto. Il conducente non si è fermato: i primi soccorsi sono stati prestati da medici del 118, ma il 25enne è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca e della compagnia di Marano che hanno effettuato i rilievi e ascoltato alcuni testimoni, arrivando dopo poche ore all'identificazione dell'investitore. Si tratta di un 58enne incensurato di Marano il quale, mentre i militari erano sulle sue tracce, si è presentato in caserma ammettendo la propria responsabilità.