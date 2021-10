Maltempo a Pozzuoli, cede il muro perimetrale del carcere e il sindaco chiude parchi e scuole

Il nubrifragio che da questa mattina sta flagellando la zona flegrea ha portato al cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile, per cui si è resa necessaria la chiusura di via Pergolesi. Il provvedimento sta determinando ovviamente un intasamento delle strade nella parte bassa e in quella alta della città. «Con gli agenti della polizia municipale stiamo dirottando le auto che provengono dal centro storico verso via Fasano e Arco Felice, mentre per quelle che provengono da Napoli consigliamo di imboccare la variante Solfatara - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia - Si tratta di momenti difficili per la circolazione veicolare in città e, visto anche il perdurare del maltempo, invito i cittadini a non uscire di casa in queste ore con la propria auto se non per stretta necessità, in modo da non alimentare gli ingorghi».

Contestualmente Figliolia ha disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il motivo è legato alle avverse condizioni meteo previste per domani ed anche in considerazione di quanto accaduto oggi nella cittadina puteolana con diverse strade invase da fango e detriti e la chiusura di via Pergolesi per il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile, Resteranno chiusi anche il cimitero e i parchi pubblici cittadini: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne.