Scuole aperte domani a Napoli e in Campania: l'allerta meteo passa da arancione a gialla

Si torna sui banchi di scuola. In Campania gli studenti possono tornare in classe da domani. Le previsioni hanno permesso di prevedere una allerta gialla per i prossimi giorni e non più arancione. Il maltempo aveva spinto molti sindaci a chiudere le scuole e altri luoghi pubblici per prevenire incidenti dovuti dal clima sfavorevole.

Solo a Salerno e in alcuni centri abitati della provincia di Caserta gli edifici scolastici sono stati regolarmente aperti.

La situazione meteorologica dei prossimi giorni sembra per avviarsi a un miglioramento e domani gli istituti educativi della regione potranno riprendere ad accogliere il personale e gli alunni.