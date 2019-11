Tabellone cade su palo della luce che salva le auto sottostanti: paura nel quartiere di Bagnoli

Paura in via Diomede Carafa a Bagnoli per un cartellone pubblicitario che solo per fortuna, non si è abbattuto in strada e sulle auto in sosta. Un palo della luce, proprio davanti il grosso tabellone, ha evitato il peggio per i passanti che – nel tardo pomeriggio di oggi – hanno allertato i Vigili del Fuoco. Le forti raffiche di vento, hanno piegato in poco tempo i supporti del cartellone che ha impattato contro il pilone elettrico, rendendolo instabile ed aumentando il pericolo per chi transitava in strada. Solo l’intervento dei pompieri, in serata, ha fatto rientrare l’allarme e messo l’area in sicurezza. Ma la paura, secondo quanto si apprende dai residenti, rimane per gli altri tabelloni e per gli altri pali dell’illuminazione, presenti sui due lati del marciapiedi che costeggia l’area del mercatino rionale.

