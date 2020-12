Maltempo, paura a Caivano: «vola» il tetto di una casa

Momenti di paura a Caivano, in via Delle Rose. Le fortissime raffiche di vento hanno letteralmente scardinata la guaina di un tetto di un appartamento al secondo piano, facendola prima “volare” pericolosamente nell'aria e poi scaraventandola per strada. L’arteria cittadina è sempre molto trafficata, ma per fortuna non si registrano danni alle persone, ma soltanto ammaccature per un paio di autovetture parcheggiate nei pressi dell’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, l’assessore ai lavori pubblici, Carmine Peluso, e la polizia locale, che ha messo in sicurezza l’area interessata, predisponendo un percorso alternativo per pedoni e automobilisti.

