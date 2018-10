Lunedì 22 Ottobre 2018, 09:29

PIANO DI SORRENTO - Paura all'incrocio tra via Carlo Amalfi e via Bagnulo, nel cuore di Piano di Sorrento. Nella tarda serata di ieri pezzi di cornicione e di intonaco si sono staccati dal muro esterno di un palazzo precipitando sul marciapiede sottostante, proprio in corrispondenza dell'intersezione tra le due strade. Incolume un passante che proprio in quel momento transitava in zona e che fortunatamente non è stato colpito dai calcinacci. L'area è stata immediatamente transennata per scongiurare qualsiasi tipo di rischio.