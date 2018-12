Lunedì 17 Dicembre 2018, 10:38

CAPRI - Sono stati sospesi questa mattina i collegamenti marittimi con mezzi veloci tra Napoli e Capri. Regolari al momento le corse delle navi. La decisione è stata assunta dai comandanti delle unità di linea a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine nel golfo di Napoli. In Campania è in vigore dalla notte l'allerta meteo, valida per 24 ore, per criticità di colore giallo, per pioggia, temporali e vento.