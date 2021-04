Maltrattamento di animali, denunciato 50enne a Ottaviano

I carabinieri forestali della stazione di Marigliano, insieme a quelli della stazione parco di Ottaviano e a personale dell'Asl veterinaria, hanno ispezionato un'area protetta che ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio. Un 50enne di Ottaviano è stato denunciato per maltrattamento di animali perché è risultato essere gestore di animali in pessime condizioni fisiche. Nel fondo vi erano cavalli, cani, galline, maiali vietnamiti, asini e capre tibetane.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di droga a Napoli Est, arrestati due pusher a Barra LA CRIMINALITÀ Rapina alle poste di Melito, arrestato anche il sesto uomo della banda LA CRIMINALITÀ Scampia, pregiudicato arrestato con una pistola e droga in auto

Due cavalli si presentavano magri, con muscoli posteriori quasi concavi. Un altro, invece, era ferito alla zampa posteriore sinistra. Nei box dove erano ospitati i cani erano depositate al suolo feci di topo. Nelle ciotole non c'erano acqua e cibo, lo stesso negli stalli dove erano chiusi i maiali. I militari hanno poi scoperto due carcasse - una di un maiale e una di un cavallo - seppellite nel terreno. Il 50enne è stato anche sanzionato dall'Asl veterinaria per oltre 30mila euro e segnalato per presunte violazioni del testo unico sull'edilizia.