Marano, auto a folle velocità fa strike di paletti sul marciapiede

Un boato nel cuore della notte. Un veicolo si è schiantato contro un marciapiede in via Tagliamento, nel centro di Marano, a due passi da una scuola materna ed elementare. L'autovettura, forse a causa di un colpo di sonno del guidatore o dell'alta velocità, è sbandata di colpo sradicando una decina di paletti stradali e distruggendo una parte di marciapiede. L'area è stata transennata dalle forze dell'ordine intervenute sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti. Non si hanno, per ora, notizie di feriti.