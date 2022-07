Marano, spaccio di hashish accanto al centro scommesse

Operazione antidroga a Marano. I carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato un 38 enne in via Arbusto, nel centro storico della città. L'uomo, L.N., è stato trovato in possesso di 90 grammi di hashish. Sequestrato anche un coltello e 90 euro in contanti.

LEGGI ANCHE ​Monti Lattari, arrestato il boss Francesco Di Martino: sequestrati armi, proiettili e 42 chili di droga

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Monti Lattari, arrestato il boss Francesco Di Martino: sequestrati... I CONTROLLI Forio di Ischia, arrestato 17enne: nascondeva la droga nel locale... LA DROGA Caivano, smantellato il bunker della droga: quattro arresti

I militari dell'Arma di via Nuvoletta sono intervenuti anche al corso Mediterraneo, nei pressi di un centro di scommesse sportive, dove operano da tempo diversi pusher. I carabinieri hanno sequestrato 30 grammi di hashish, 80 euro in contanti e denunciato un incensurato di 23 anni.