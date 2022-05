Un 27enne è stato accoltellato la scorsa notte a Marigliano, in provincia di Napoli. Il 27enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Nola con una ferita da arma da taglio all'addome ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tuttora ricoverato, non è in pericolo di vita. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti. I carabinieri della stazione di Marigliano, intervenuti in ospedale, indagano per ricostruire l'evento.