Marijuana nascosta nell'auto: arrestati due cugini a Pianura

Gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Torciolano un’autovettura con due persone a bordo che, alla loro vista, hanno cercato di eludere il controllo accelerando la marcia. I poliziotti li hanno bloccati rinvenendo all’interno del veicolo 2 panetti di marijuana per un peso di circa 200 grammi e la somma di 280 euro. P.S. e C.F., napoletani di 20 e 34 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ultimo aggiornamento: 12:58

