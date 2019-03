Mercoledì 20 Marzo 2019, 14:38

Nello zaino aveva quasi un chilo e mezzo di marijuana. E ad accorgersene è stato un cane antidroga. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del nucleo cinofili di Sarno hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio Carmine Vincenzo Longobardi, un 28enne già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Durante le perquisizioni nella sua abitazione, il cane antidroga ha fiutato la sostanza stupefacente in uno zaino in camera del ragazzo: all'interno c'erano 1,4 chili di marijuana, 1.350 euro in contanti e un bilancino di precisione. Longobardi, dopo le formalità dell'arresto, è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.