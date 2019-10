Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:33

Sosta selvaggia, rapine all’ordine del giorno, assenza di raccolta differenziata. Disagi che da mesi gli abitanti di Materdei subiscono in silenzio. Da qui un appello chiaro e deciso a intervenire alle istituzioni: «I nostri figli devono avere la libertà di passeggiare tranquilli senza vivere con la paura di essere rapinati o investiti».A parlare è Vincenzo Danise in arte Scugnizzo del Jazz, affermato pianista partenopeo e residente del quartiere Avvocata che si è fatto promotore di una petizione (cui si stanno aggiungendo in queste ore i nomi di altri artisti) da consegnare al Comune per chiedere maggiore sicurezza per i cittadini della zona di Materdei.Installazione di telecamere in via Salvator Rosa, vico Nocelle e via Girolamo Santacroce; attivazione di una Zona a traffico limitato in, zone di parcheggio delimitate con fascia bianca per residenti e invalidi e differenziata col sistema del porta a porta in vico Nocelle; paletti anti scooter sul tratto di via Salvator Rosa, altezza metropolitana civico 172 e sul marciapiede di via Girolamo Santacroce dal civico 3 al 13: queste in sintesi le richieste che Danise ha indirizzato a nome dei residenti al sindaco di Napoli Luigi de Magistris e al presidente della II Municipalità Francesco Chirico. «Un’iniziativa, quella della raccolta firme - tiene a precisare Danise - nata anche grazie al Gruppo Facebook Resistenza Napoletana Propositiva».