Venerdì 23 Agosto 2019, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 20:33

Passione in villa. O troppo caldo. Del resto la stessa Marylin Monroe usava riporre nel frigorifero "gli intimi d'estate". E se lo faceva lei, la divina, l'icona intramontabile. Qualcuno forse per la foga, per la fretta o per il caldo ha lasciato il proprio intimo sul selciato del parco urbano “Maravilla”.Un tanga è stato abbandonato e ritrovato poi questa mattina da un passante mentre faceva jogging: era lungo uno dei viottoli della villa comunale di Massa di Somma, tra un cespuglio e la stradina. Lo hanno notato e segnalato poco dopo agli operai addetti allo spazzamento. E' toccato ad uno di questi ultimi rimuovere, spazzando via quell'indumento, simbolo o ricordo di una "estate calda". Augurando alla "sbadata" che nella sua dimenticanza resti lo shakespeariano "sogno di una notte di mezza estate". Il drammaturgo ci perdonerà l'accostamento.