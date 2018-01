CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Gennaio 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 11:07

Madrid. Per ora è rinchiuso nella prigione madrileña di Soto del Real, ma potrebbe - è una ipotesi dell'avvocato spagnolo che lo difende - anche tornare in libertà in attesa di un'estradizione, che si annuncia ben più problematica del previsto. Nel predicibile copione difensivo, Luca Materazzo, ultimogenito di una delle più note famiglie partenopee, accusato del fratricidio dell'ingegnere Vittorio, dopo l'arresto a Siviglia continua a professarsi non solo innocente e vittima di un complotto familiare. Ma, in un colpo di scena meno immaginabile, sostiene ora che non sapeva di essere ricercato, inseguito da oltre un anno dall'ordine di arresto per omicidio premeditato, emesso dal gip Bruno D'Urso su richiesta della Procura di Napoli. In Spagna è venuto da libero cittadino, per sottrarsi al complotto dei familiari, che tentano di incolparlo della morte del fratello, dopo che avevano già provato invano ad accollargli quella del padre Lucio, a dire dell'avvocato Maria Teresa Olmeda Sanchez, che lo assiste in terra iberica.