Giovedì 1 Agosto 2019, 14:39

Dormono in parrocchia e da una settimana sono senza casa. L'hanno vista andare in fiamme una mattina di otto giorni fa, in seguito all'incendio divampato in un deposito di giocattoli a Cavalleggeri. Sono gli abitanti del palazzo al civico 56 di via Circonvallazione della Caserma di Cavalleria e da questa mattina, hanno deciso di scendere in piazza. Chiedono alloggi e rassicurazioni sul proprio futuro. Sono una ventina di fornte la Prefettura e tutti con le idee chiare: «non possiamo affrontare questa situazione da soli».Intanto però non sono arrivate risposte certe. Dalla prefettura fanno spere che nelle prossime 24 ore sarà convocato un tavolo di confronto con comune, regione, protezione civile e municipalità, per cercare la soluzione migliore.«E' importante confrontarsi – commenta il presidente della X Municipalità Diego Civitillo – per capire come agire nell'immediato. I danni allo stabile sono seri e vanno valutati attentamente, ma prima di tutti bisogna pensare alle persone. Sono 11 nuclei familiari a trovarsi in questa difficoltà e tra loro ci sono anziani e bambini. Sappiamo che il palazzo è ritenuto inagibile e proprio per questo le soluzioni dovranno essere rapide. Nelle prossime ore si dovranno trovare i fondi per pensare a questo primo periodo di emergenza. Poi bisognerà concentrarsi sulla ristrutturazione dell'edificio che dovrà tornare agibile nel più breve tempo possibile».