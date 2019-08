Maxi rogo a Napoli, gli sfollati da 7 giorni in oratorio: esplode la rabbia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Agosto 2019, 08:33

Sono passati sette giorni dall'incendio nel deposito di giocattoli in via Caserma Cavalleria, in un palazzo abitato da undici famiglie. Ventisette inquilini, tra cui sei bimbi e ragazzi, sono rimasti senza casa. E si sono rifugiati in oratorio: sono disperati. «Cavalleggeri chiede un tetto», si legge sullo striscione preparato dagli sfollati per la manifestazione questa mattina davanti alla prefettura. In piazza del Plebiscito anche il presidente, la giunta e i consiglieri della X Municipalità. «Per quanto tempo possiamo andare avanti così?», dice Eduardo Alboretti, 43 anni e due figli piccoli, barista. Sua suocera Vincenza Fusco mostra le brandine, con le lenzuola rosa e bianche sotto il crocifisso, richiuse dopo una notte insonne. Nella stanza dalle pareti verde acqua, in fondo, c'è un tavolo lunghissimo e, sulle sedie, sono poggiati i vestiti, l'intimo con l'etichetta e una busta piena di giocattoli per i bambini appena ricevuti in dono.