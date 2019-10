CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Ottobre 2019, 09:29

Stanche delle voci che continuano a riguardare il servizio di refezione scolastica, le mamme degli alunni delle materne e delle primarie che hanno scelto per i loro figli le 40 ore settimanali si sono date appuntamento a palazzo La Salle. Un'iniziativa spontanea, nata sui social e che ieri ha portato all'esterno della sede dove si trovano gli uffici della pubblica istruzione una cinquantina di donne, madri dei ragazzi che oggi devono portarsi da casa il pasto o servirsi di convenzioni esterne per seguire le lezioni in orario pomeridiano o peggio ancora devono rinunciare al programma didattico completo. Una situazione che, stando a quanto si è appreso, rischia di proseguire fino alle festività natalizie.