Domenica 15 Luglio 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

META - Danni per circa 20mila euro e un 30enne intossicato dal fumo: è il bilancio dell'incendio scatenatosi in un'abitazione nel centro di Meta. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sprigionate da un deumidificatore spento, sebbene collegato all'impianto elettrico, devastando il piano inferiore dell'edificio e divorando mobili, altri elementi d'arredo e tende. Due delle persone che in quel momento si trovavano in casa sono riuscite a mettersi in salvo raggiungendo l'uscita; un'altra si è chiusa in cucina e da lì ha contattato i vigili del fuoco di Piano di Sorrento che, precipitatisi sul posto, hanno dovuto lavorare per più di un'ora e mezza per spegnere le fiamme. Un giovane, invece, è stato sorpreso dalle fiamme e dal fumo mentre riposava al piano superiore dell'abitazione: ricoverato per un'intossicazione, è stato successivamente dimesso.