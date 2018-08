Mercoledì 1 Agosto 2018, 08:46

META - Panico sulle strade della Costiera: pochi minuti fa si è verificato l'ennesimo incidente stradale sulla statale 145 Sorrentina, all'altezza di Punta Scutolo. Ad avere la peggio un centauro che viaggiava in direzione Sorrento e che ha riportato diverse ferite. Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della polizia stradale. L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, paralizzando la circolazione in entrata e in uscita dalla penisola sorrentina. Non è la prima volta che lungo quel tratto di strada si verificano episodi simili: pochi mesi fa due turiste americane furono travolte da uno scooter mentre attraversavano la statale allo scopo di visitare una fabbrica di limoncello.