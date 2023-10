Metropolitana di Napoli, la stazione Materdei allagata e chiusa per tre ore

L'ondata di maltempo e la pioggia torrenziale che ha interessato dalla scorsa notta Napoli ha avuto i primi devastanti effetti sui trasporti. A singhiozzo la linea 1 della metropolitana. La stazione Materdei è completamente impraticabile. Ed è stata chiusa per tre ore dalle 8.30 alle 11.40. Come già accaduto in altre occasioni.

«Una situazione critica - denuncia Adolfo Vallini dell'Usb - che ha creato notevoli disagi alla mobilità dei cittadini del quartiere, le immagini girate da un turista costretto a camminare in un fiume d'acqua sono eloquenti, è evidente che quella che viene definita dal Comune “ordinaria manutenzione delle caditoie” non è sufficiente a scongiurare gli allagamenti».