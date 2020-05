Furto all’interno della metropolitana di Giugliano, rubati cavi di rame. A lanciare l'allarme è stato il presidente di EAV Umberto De Gregorio dai social. Nella notte alcuni malviventi hanno fatto irruzione nella stazione e, dopo aver distrutto parti della struttura, hanno portato via cavi di rame. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica e sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il danno ammonta a migliaia di euro e per fortuna non ci sono state ripercursioni sulle corse della metropolitana.

