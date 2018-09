I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno dato esecuzione a un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Napoli concordando con risultanze investigative dell'Arma. Custodia in carcere per un 18enne di Giugliano in Campania ritenuto responsabile di rapina aggravata perpetrata il 14 aprile scorso ai danni della madre 46enne in località Monterusciello di Pozzuoli. In quella occasione la donna, all’interno della sua vettura, era stata minacciata, colpita a un braccio con un pugno e privata di 5 euro presi con la forza dal portafoglio. Gli accertamenti eseguiti per meglio inquadrare la situazione familiare hanno fatto emergere altri episodi accaduti con modalità più o meno analoghe sempre finalizzati a ottenere soldi per l'acquisto di stupefacenti. Il giovane è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale

Martedì 4 Settembre 2018, 12:27

