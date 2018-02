Minaccia di lasciarla, si fa mandare un video hard e lo diffonde su whatsapp: in carcere un ragazzo

Con minacce induce una 14enne a inviargli video sessualmente espliciti, i genitori si insospettiscono e denunciano il fatto ai carabinieri che arrestano un ragazzo maggiorenne. Accade a Palma Campania, nel Napoletano. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno preso le mosse da un video a sfondo sessuale diffuso in rete. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di pornografia minorile continuata e aggravata.



Le indagini, scaturite dalla segnalazione da parte dei genitori della vittima, hanno consentito di delineare, rilevano i carabinieri, «un grave quadro accusatorio» attorno al ragazzo indagato, ritenuto responsabile di aver indotto la minore, con la quale aveva instaurato una relazione avviata via web, a inviargli video e foto dal contenuto erotico con la minaccia di lasciarla e di inviare il video a terzi. I carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli.



I due si erano conosciuti sul web. Dopo le minacce del giovane la minore ha cominciato ad assumere atteggiamenti strani, di chiusura verso il mondo esterno. Proprio questi comportamenti hanno indotto i genitori della ragazza a vederci chiaro nella vita della figlia.



Con cautela hanno cominciato ad approfondire il caso e così hanno scoperto che la ragazzina aveva cominciato una relazione con un ragazzo maggiorenne di un altro centro del Napoletano. Una storia andata avanti per un pò di tempo e che ha visto la minorenne ed il ragazzo protagonisti anche di un video a sfondo erotico. E questo video è diventato l'oggetto dell'interesse del giovane il quale, stando ai risultati investigativi, con la minaccia di lasciarla e di diffondere materiale osè ha indotto la 14enne a inviargli il video a sfondo sessuale, poi ugualmente diffuso. Il responsabile è un giovane disoccupato, incensurato. Ora è nel carcere di Poggioreale.

Sabato 3 Febbraio 2018

